Call of Duty: Black Ops Cold War favorecerá a jugadores de PS4 y PS5

Una nueva polémica envuelve el pronto lanzamiento de Call of Duty: Black Ops Cold War. Jugadores de Xbox y PC están criticando la alianza entre Activision y Sony, porque los usuarios de PS4 y PS5 recibirán bonificaciones exclusivas que los favorecerá en partidas crossplay.

Entre Activision y Sony existe un contrato de exclusividad, el cual permite que los jugadores de PS4 y PS5 sean los únicos en tener acceso a ciertos elementos de Call of Duty: Black Ops Cold War, un contrato que es criticado por los gamers, pues señalan que son políticas anti-consumidor. ¿Por qué? Aquí te lo decimos.

Según informa Eurogamer, ayer se publicaron las bonificaciones que recibirán aquellos usuarios de las consolas de Sony que compren el Battle Pass Bundle Bonus, servicio que es la causa principal de esta gran polémica. Su contenido es el siguiente:

5 tier skips adicionales, que dan como resultado un total de 25 tier skips

Los usuarios de PlayStation que jueguen con amigos con el Playtation Party PBonus, recibirán hasta 25% bonus de experiencia extra para armas. Además, esta bonificación se mantendrá activa inclusive en el juego cruzado, es decir, cuando enfrenten a gamers de Xbox y PC.

Bonus de experiencia para doblar los PX que duran 24 horas.

Equipamientos adicionales. Los jugadores de PlayStation contarán con dos armamentos adicionales a diferencia de otros gamers.

La ventaja que ofrece Call of Duty: Black Ops Cold War es terrible, ya que los usuarios de PS4 y PS5 podrán desbloquear armas y mejoras más rápido que en otras plataformas. Un usuario de Twitter señala que el videojuego de Treyarch y Activision se ha convertido en un “Play on PlayStation to win game”.