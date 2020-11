Among Us: la aterradora historia del misterioso usuario 119 [VIDEO]

El videojuego creado por InnerSloth, Among Us, tiene muchos misterios que siguen apareciendo en las redes sociales, y que no se han logrado esclarecer del todo. Uno de los más recientes se refiere a extraños jugadores que ingresan a salas públicas y cosechan el terror entre los miembros de una partida, como lo hace el usuario 119.

Fans de Among Us reportaron que este popular videojuego para iPhone, Android y PC se torna terrorífico en la madrugada. Pues señalan haber visto en partidas públicas al usuario 119, quien siempre utiliza el mismo color de traje y escribe los mismos mensajes.

Mientras que algunos señalan que este misterioso jugador suele ingresar a las partidas públicas en la madrugada, entre la 1.00 y 5.00 a. m., otros expresan haber jugado con él en plena tarde, y señalan que es bastante peculiar.

Cuando el usuario 119 ingresa a una partida pública de Among Us, siempre elige el traje rojo y lleva un machete clavado en la cabeza. Hasta aquí todo bien, pero lo extraño sucede cuando el jugador empieza a escribir en la caja de mensajes: “Ayuda” o “Ayúdenme por favor” repetidas veces, generando cierta preocupación entre los miembros.

La incertidumbre que generan sus mensajes hace que algunos jugadores le pregunten qué es lo que le pasa o si se encuentra bien, y el usuario 119 solo dice que no sabe dónde se encuentra. Además, otro detalle curioso es que él no se mueve durante la partida.

El misterioso usuario 119 pidiendo ayuda en una partida. Foto captura: YouTube

Los mismos fans de Among Us han creado sus propias teorías para intentar responder el por qué el usuario 119 solo ingresa a pedir ayuda. Algunos afirman que se trata de una chico o chica con problemas mentales, otro que su nombre hace referencia al número de emergencias de los Estados Unidos o a la caída de las Torres Gemelas, que sucedió el 11 de septiembre.