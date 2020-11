Among Us: la atrevida copia del juego de InnerSloth que es un éxito en China [FOTOS]

Si creías que Among Us se jugaba en todo el mundo, lamentamos decirte que estás equivocado. Por increíble que parezca, el popular videojuego no ha llegado a China, pero eso no es un problema porque los gamers de aquel país han convertido en un rotundo éxito una copia del juego creado por InnerSloth.

Werewolf Among Us es el nombre de la copia china de Among Us, un videojuego que, según informa South China Morning Post, es un proyecto que se estrenó el pasado 28 de octubre en la App Store y solo le bastó una semana para convertirse en el juego más descargado de la plataforma.

Es tan increíble el éxito que ha tenido Werewolf Among Us, que ha logrado superar a juegos como Honour of Kings y Peacekeeper Elite, dos de los juegos más importantes para dispositivos móviles creados por el gigante Tencent.

El clon de Among Us fue creada por Shenzen Youliang Technology, quienes aprovecharon que el juego de InnerSloth no está traducido al chino, para lanzar su propia copia del videojuego, aunque con ciertas diferencias como escenarios con temática medieval y no espacial.

Sin embargo, no por ello deja de ser un clon de Among Us, pues su título nace del nombre del videojuego creado por InnerSloth y el juego de mesa que lo inspiró, Werewolf. Además, las mecánicas son exactamente las mismas y el diseño de personajes es bastante similar al de los tripulantes.

Recuerda que Among Us recibió hace algunos días la tan esperada actualización que trae los votos anónimos, lo cual hace más complicado saber quién es el impostor e incluso se añadió un soporte para jugadores daltónicos. Este parche lo puedes descargar completamente gratis según la plataforma donde lo juegues.