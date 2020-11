Among Us: le toca ser impostor y gana en segundos porque todos se salieron

Un video subido TikTok se ha vuelto tendencia en las redes sociales, ya que muestra un curioso incidente que pasó durante una partida de Among Us, el videojuego del momento que fue desarrollado por InnerSloth.

El autor del video, el usuario ‘emma.among’, reveló que le había tocado ser impostor, es decir, su objetivo era asesinar al resto de jugadores (los tripulantes); sin embargo, ganó en segundos por una mala práctica.

Como podrás apreciar en las imágenes, apenas inicia la partida, el resto de jugadores (a excepción de los impostores) deciden salirse de la sala, lo que provoca que ganen el juego, sin haberse divertido.

Aunque no lo creas, InnerSloth está castigando a los jugadores de Among Us que deciden salirse de las partidas cuando no les toca ser impostor debido a que arruinan la experiencia del resto de usuarios.

Desde hace algunas semanas, los desarrolladores del multijugador están baneando de forma temporal a todos los tripulantes que abandonan la partida apenas inicia el juego. De esta forma, buscan que los participantes completen la partida.

Por el momento, el baneo temporal, impuesto por InnerSloth, solo dura cinco minutos; sin embargo, si continúas con esta mala práctica, es posible que se te impida jugar por una mayor cantidad de tiempo, así que evita hacerlo.

Vale resaltar que, hace poco, Among Us recibió una gran actualización que agregó varias novedades. La principal fue el voto incógnito. Es decir, ya no podrás saber quien decidió botarte de la nave espacial, creyendo que eres el impostor.