Watch Dogs: Legion: el videojuego inspirado en hackers habría sido hackeado

Watch Dogs: Legion es el más reciente lanzamiento de Ubisoft y a menos de una semana de su estreno en PC, PS4 y Xbox One, los creadores del título han reportado que su juego inspirado en hackers ha sido víctima de un terrible hackeo.

Según informa el portal Rock Paper Shotgun, la firma de rasomware Egregor, un tipo de malware que impide a los usuarios acceder a su sistema o archivos personales a cambio de pago, secuestró lo que sería el código fuente de Watch Dogs: Legion.

Todo parece indicar que este grupo de hackers amenazó a Ubisoft con publicar 558 GB de archivos, que posiblemente pertenezcan al código fuente del videojuego, en distintos sitios webs si el estudio no se pone en contacto con ellos.

Ubisoft se pronunció mediante un comunicando afirmando de que, efectivamente, recibió amenazas por parte de Egregor. Por lo que es un hecho de que los hackers sí se pusieron en contacto con los encargados del estudio francés para negociar.

No obstante, la casa desarrolladora aún no aclara si el código fuente de Watch Dogs: Legion se filtró. Es más, se sabe que el estudio están investigando el caso para confirmar que no hay alguna violación a la seguridad de su juego.

Cabe precisar que Watch Dogs: Legion se estrenó el pasado 29 de octubre en PS4, Xbox One y PC, pero también es un videojuego generacional por lo que llegará a las consolas de siguiente generación: Xbox Series X y PS5 mediante una actualización.