Street Fighter II: ¿por qué Sagat tenía una enorme cicatriz que no estaba en el primer juego?

Si eres fanático de Street Fighter II, el legendario videojuego desarrollado por Capcom, te habrás dado cuenta del peculiar diseño que tienen algunos personajes. Uno de ellos es Sagat, un peleador tailandés que se caracterizaba por su calva, su parche en el ojo y su enorme cicatriz en el pecho.

Este personaje, que aparecía como subjefe en el juego, era uno de los más difíciles de vencer, ya que sus patadas, puñetes y técnicas especiales restaban mucha vida, por eso, se volvió un dolor de cabeza para miles de jugadores inexpertos que pasaban horas tratando de derrotarlo.

Quizás no lo sepas, pero Sagat no siempre fue el ‘segundo más fuerte’, ya que era el villano principal de Street Fighter I, el primer videojuego de esta franquicia que fue lanzado en 1987, pero que no fue tan popular como su secuela, ya que solo nos permitía jugar con Ryu y Ken.

Si fuiste de los afortunados que llegaron a jugarlo, seguro habrás notado que la apariencia del luchador tailandés cambió en Street Fighter II. Ahora vemos que contaba con una enorme cicatriz en el pecho, que se mantuvo en entregas posteriores. ¿Qué fue lo que sucedió?

Según la historia canónica del videojuego, esta cicatriz surgió durante el primer torneo World Warrior. En dicho combate, el emperador del Muay Thai se enfrentó en la final a Ryu, quien lo derrotó y le desfiguró todo el pecho.

Por ese motivo, en la secuela del videojuego, vemos que el villano cuenta con una herida que cubre todo su pecho. Lo curioso es que si usamos a Ryu y, en caso llegue a derrotarnos, comenzará a reír a carcajadas como signo de burla.

Quizás no lo sepas, pero este suceso fue adaptado en la película Street Fighter II: The Animated Movie que fue estrenada en 1996. En el filme, vemos cómo el karateka japonés logra producirle una gran herida en el pecho a Sagat, que posteriormente se volvió su cicatriz.