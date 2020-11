Among Us: creadores trabajan en un sistema de denuncias para reportar usuarios tóxicos y hackers

La repentina fama de Among Us tomó por sorpresa a gamers y sus creadores. A pesar de que InnerSloth acaba de actualizar su videojuego con los votos secretos, no se quedan de manos cruzadas y, según reportes, ya están trabajando en un sistema para denunciar a los hackers y usuarios tóxicos.

InnerSloth anunció todos los cambios que realizó en Among Us con un comunicado en Steam, donde también brindaron algunos detalles de las funciones en las que vienen trabajando para liberarlas en las próximas semanas.

Ante el crecimiento de usuarios tramposos que usan hack para ser tripulantes en cada una de las partidas que juegan o que les permite moverse a gran velocidad, y la presencia de jugadores tóxicos que solo insultan a los demás, los creadores han confirmado que implementarán un sistema de cuentas.

Si bien el sistema de cuentas será simple y llegaría en diciembre, su fin es que por medio de él los jugadores puedan reportar a hackers y personas con conductas tóxicas dentro de una partida para que reciban un castigo por parte de InnerSloth.

Recuerda que ya está disponible la actualización de Among Us, la misma que añade al juego el voto secreto para que sea más difícil descubrir al impostor. Asimismo, se añadieron mejoras en las tareas de cables para que personas daltónicas no tengan problemas al completarlas.

InnerSloth recalcó que siguen trabajando arduamente en la creación del nuevo mapa para Among Us, escenario que traerá nuevas tareas, será más grande que Polus y será gratuito para todos los usuarios de PC, iPhone y Android, aunque no detalló cuándo lo lanzarán.