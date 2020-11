Pokémon GO: Cubone shiny y el bonus que trae el evento hora destacada [FOTOS]

Fans de Pokémon GO se preparan para participar del evento semanal La hora del pokémon destacado. En esta edición, los jugadores de todo el mundo podrán capturar a Cubone y si tienen suerte registrarlo en su variante shiny, además de aprovechar un increíble bonus.

Según la web oficial de Pokémon GO, la hora destacada de Cubone será hoy martes 3 de noviembre desde las 6.00 p. m. hasta las 7.00 p. m., hora Perú. 60 minutos en los que el ejemplar aparecerá con mayor frecuencia en estado salvaje.

Todos los entrenadores que participen de este evento semanal gozarán del bonus doble polvo estelar por captura, es decir, que al capturar a cualquier criatura obtendrán 200 de polvo estelar en lugar de 100.

Pero si quieres que este monto aumente un 50% más, te recomendamos activar un Trozo Estrella para recibir 300 de polvo estelar cada vez que captures un Cubone u otro pokémon que aparezca cerca de tu avatar.

Si bien esta hora destacada no trae algún movimiento especial para Marowak, evolución de Cubone, es una gran oportunidad para aquellos jugadores de Pokémon GO que no tienen registrado en la pokédex la variante shiny de ambas criaturas.

Recuerda que si tienes pensado utilizar un Cubone en la Copa Miniatura, nuevo formato de la GO Battle League que solo admite pokémon con 500 de PC como máximo, entonces debes buscar a un ejemplar con los stats: 0 - 15 -15.

En el caso de Marowak para la Liga Super Ball del modo PVP de Pokémon GO, este debe tener los stats: 0 - 14 - 14 y para la Liga Master deberá ser de IVs perfectos, tal como lo señala la infografía diseñada por LEGENDS-PERÚ.