Among Us: llega la esperada actualización con la opción de voto anónimo y más

Tras una larga espera ya está disponible la nueva versión de Among Us, el popular videojuego de InnerSloth que está arrasando en todo el mundo por su peculiar forma de jugarse. Para mantener el interés de sus millones de jugadores, el título ha optado por incluir nuevas funciones que harán más difícil descubrir al impostor.

En este sentido, la nueva actualización del videojuego busca hacerles la vida más difícil a los tripulantes, mediante la inclusión del “voto secreto”, la cual genera que a la hora de ver quién voto a quién, no muestra los colores de los personajes, algo que es muy utilizado a la hora de descubrir al impostor.

Sin embargo, esto no será lo único que complicará a los tripulantes en Among Us, ya que también se agregó la opción de eliminar la barra de tareas, muy utilizada por los jugadores para ver si alguien está “falseando una tarea” (estrategia usada por los impostores).

Pero más allá de estos dos nuevos cambios, Among Us ha agregado otras novedades que eran muy esperadas por los fanáticos del juego:

-Se comenzó a experimentar con ayudas para la gente que es daltónica o no puede diferenciar los colores en distintas tareas. Más específicamente, se le agregaron símbolos a la tarea de “unir los cables”.

-Nueva opción para tener cosméticos en las “reuniones de emergencia” por lo que ahora tu personaje estará disfrazado a la hora de reunirse y será más fácil de diferenciar.

-Varios errores fueron arreglados y se implementaron medidas “anti hackers”.

Próximos planes de Among Us

Más a medio plazo, de cara a diciembre, se introducirá un sistema de cuentas que hará más sencillo reportar a tramposos. Y de cara a 2021 se espera que llegue un nuevo mapa gratuito y una lista de amigos para acceder más fácilmente a las partidas grupales.