Among Us: conoce el truco para acceder al mapa secreto que solo algunos han podido jugar

Pese a que Among Us es uno de los videojuegos más populares en la actualidad, la mayoría de personas no conocen todos los trucos que oculta. Uno de ellos te permite disfrutar de un mapa secreto que pocos han visto.

Según detalla Bolavip, para jugar en este mapa, es necesario que el ‘host’ (la persona que crea la partida) se encuentre en una PC o laptop. El resto de jugadores pueden conectarse con su celular o tablet.

Para que el truco sea un éxito, el anfitrión tendrá que modificar la fecha de su computadora y colocar 1 de abril. Una vez que haya hecho el cambio, recién podrá entrar a Among Us y crear la partida.

El mapa secreto se parece bastante a The Skled; sin embargo, te darás cuenta de que todo está invertido, es decir, las habitaciones que estaban a la izquierda (como el reactor, cámaras, entre otros), ahora estarán a la derecha.

El oxígeno, meteoritos, escudo, sala de navegación, entre otros lugares de la nave pasarán a estar del lado izquierdo. ¿Por qué decidieron crear este mapa invertido? La respuesta sorprendió a más de uno.

Quizás no lo sepas, pero Among Us fue lanzado hace dos años. En 2019, los desarrolladores decidieron lanzar este mapa por el Día de las bromas en Estados Unidos (April’s Fool), que se lleva a cabo el 1 de mayo.

Por fortuna, el mundo invertido todavía está disponible para los usuarios nuevos que empezaron a jugar Among Us hace algunos meses, cuando su popularidad creció de forma exponencial gracias a las redes sociales.