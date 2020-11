Among Us: ¿Los tripulantes son humanos? Teorías de fans intentan explicar su origen [VIDEO]

La repentina popularidad de Among Us no deja de sorprender a miles de gamers en el mundo. Este videojuego creado por InnerSloth cuenta con varios elementos bastante llamativos, como por ejemplo la apariencia de los tripulantes que nos lleva a la siguiente pregunta: ¿Son realmente humanos?.

Esta duda existencial respecto a los personajes de Among Us se ha convertido en un importante debate entre los gamers, ya que algunos creen que se trata de terrícolas con trajes espaciales, es decir astronautas, mientras que otros señalan que son extraterrestres.

Por si no lo has notado cuando juegas con tus amigos, la apariencia de los tripulantes es muy distinta a la de los humanos. De estos pequeños personajes resalta la ausencia de brazos y cuello, tienen piernas gruesas, aunque no pies.

Si bien todo esto podría ser el resultado del estilo artístico del videojuego, los fans del título de InnerSloth fueron más allá y han surgido teorías que intentan explicar el verdadero origen de los tripulantes.

Según se lee en ScreenRant, cuando los personajes se paran en el escáner de MedBay se indica que miden cerca de un metro y pesan 41 kilos, características que son totalmente distintas a las de un humano adulto promedio.

Por ello, la teoría ensaya que los tripulantes de Among Us son extraterrestres, a pesar de que el juego de InnerSloth hace uso de mediciones terrícolas. Por otro lado tenemos al conocido youtuber KEVTHEKING99-YT, quien explica que estos personajes sí son humanos, aunque han sido deformados por años de viajes espaciales.

El youtuber menciona que sin la gravedad de la Tierra, el cuerpo de los tripulantes evolucionó haciéndose más corto y robusto. Además, añade que la máquina expendedora contiene elementos basados en bebidas del mundo real. Lo que nos llevaría a pensar que Mira HQ y Polus son planetas de otra galaxia que fueron alcanzados por terrícolas.

Por ahora, solo queda esperar a que InnerSloth pueda brindar más detalles respecto a la historia de Among Us para conocer cuál es el verdadero origen de los tripulantes. ¿Crees que son humanos?