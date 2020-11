El nuevo reporte financiero de Activision Blizzard que comprende los meses de julio, agosto y setiembre ha sorprendido a miles, luego de que se confirme que durante el penúltimo cuarto del año la compañía ha ganado 1.200 millones de dólares en microtransacciones en distintos videojuegos.

Activision Blizzard es una compañía de videojuegos que agrupa importantes franquicias en la industria como lo son World of Warcraft, Call of Duty, Overwatch, Diablo, Candy Crush, entre otras sagas que ofrecen productos in game.

Según señala Gamespot, esto supone un 69% de crecimiento sobre el mismo periodo el año pasado, cuando la compañía hizo 709 millones de dólares en microtransacciones desde sus videojuegos.

Los micropagos son un negocio bastante importante para Activision Blizzard. En el último reporte la empresa obtuvo 1,95 millones en ingresos combinando todos sus servicios, de tal manera que los 1.200 millones conseguidos a partir de las microtransacciones representan más de la mitad del ingreso total.

Por otro lado, la franquicia de Call of Duty ha sido la que más microtransacciones ha vendido. Los micropagos de Modern Warfare y el Battle Royale Warzone fueron cuatro veces más altos que el mismo periodo del año pasado.

Asimismo, la empresa reporta que las ventas del primer año de Call of Duty Modern Warfare son las más altas en toda la historia de Call of Duty y dos tercios de las compras fueron digitales.

En el caso de Candy Crush, otra de las franquicias de Activision Blizzard, el videojuego obtuvo ingresos que van creciendo año a año, aunque el monto específico no fue mostrado por la compañía.