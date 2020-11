PS5: Demon’s souls no tendrá raytracing en PlayStation 5, confirma desarrollador [VIDEO]

El remake del afamado Demon’s Souls, título exclusivo y parte del catálogo de lanzamiento para la PS5, no contará con la tecnología de trazado de rayos —también conocida como raytracing— según confirmó el director creativo del título a un conocido portal mexicano.

Fue el sitio LevelUp el que dio con el hecho a través del propio Gavin Moore, miembro del estudio first party Sony Interactive Entertainment Japan Studio. Él señaló la ausencia de la característica en contraste con lo que se había anunciado en un inicio en la página web de Sony.

“De hecho, no implementamos raytracing en Demon’s Souls, no porque no pudiéramos o porque la PS5 no pudiera hacerlo, ya es completamente capaz de hacerlo” apuntó Moore.

La ausencia de dicha tecnología para Moore, se debe a que el juego no necesita de ello para verse bien, sobre todo porque tendrá 2 modos visuales diferentes a los jugadores y porque aplicarlo significaría sacrificar ciertos estilos.

“Es como cualquier otra mejora gráfica. Si hubiéramos implementado el trazado de rayos, eso hubiera significado tener que dejar algo fuera. Hay un tiempo limitado para desarrollar un juego” sentenció Moore.

“Queríamos concentrarnos en los ambientes y aspecto de los personajes. Todo es iluminación en tiempo real con sombras en tiempo real” agregó el director y dejó en claro que Demon’s Souls no se concibió con raytracing en mente.