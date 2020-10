Los Simpson: el videojuego de terror para Game Boy Color que muy pocos conocen [VIDEO]

La conocida serie televisiva Los Simpson oculta varios secretos en la industria de los videojuegos y uno de ellos acaba de ser desvelado en plena celebración de Halloween. Se trata de un juego de terror que se estrenó en Game Boy Color, pero muy pocos conocen.

Aunque no lo creas, Los Simpson cuenta con un interesante catálogo de videojuegos entre los que destacan The Simpsons: Hit & Run, Krusty’s Super Fun House, entre otros. Pero existe un título que se lanzó en 2001 para la portátil de Nintendo que ha pasado desapercibido por muchos años.

Se trata de The Simpsons: Night of the Living Treehouse of Horror. Este título se lanzó en marzo de 2001 como exclusivo para la consola portátil Game Boy Color y fue desarrollado por el extinto estudio THQ.

The Simpsons: Night of the Living Treehouse of Horror es un videojuego que te permite jugar en el rol de cada miembro de la familia a través de varios niveles basados en los capítulos de Halloween de Tree House of Horror

La falta de promoción y el hecho de que se estrenó a solo días del estreno mundial de la Game Boy Advance hizo que la comunidad de gamers lo dejen en el olvido a tal punto de que no existen opiniones del juego en Metacritic.

No obstante, los usuarios que lograron tener una copia de The Simpson: Night of the Living Tree House of Horror y lo jugaron señalan que es uno de los mejores juegos que se lanzó, cada nivel cuenta un tema diferente y toma elementos de sagas como Super Mario Bros. y Castlevania.