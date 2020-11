Among Us: ¿para qué sirve el Modo Libre que vemos en el juego?

Among Us se ha convertido en el videojuego del momento y si bien su gracia es compartir partida, nuestras probabilidades de ganar son pocas si es que antes no sabemos qué hacer cuando nos toca el rol de impostor o de tripulante. ¿Cómo podemos conocer más del juego? Aquí te lo contamos.

La mayoría de usuarios conoce o ha ingresado al Modo En línea, pero pocos saben que también pueden acceder al Modo Libre. Este es un espacio que nos permitirá aprender y conocer mejor las habilidades de los roles en Among Us.

El Modo Libre es una partida que jugaremos en solitario con otros tripulantes estáticos. Podremos elegir cualquiera de los tres mapas y, desde una carpeta, seleccionar qué tareas queremos practicar o alterar nuestro el rol y pasar a ser el impostor.

Among Us: interfaz

Este modo de Among Us es ideal para aquellos usuarios que han tenido más de dificultad con algunas tareas. Es decir, si no has podido con misiones como “Calibra el distribuidor” del mapa Skeld, aquí aprenderás a dominarlo.

Pasa todo el tiempo que necesites en el Modo Libre. En él dominarás el arte de escurrirte por las rendijas siendo impostor, te permitirá completar las tareas más rápido y, lo más importante, aprender los mejores recorridos de cada mapa.