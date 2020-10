Predator Triton 500: probamos el rendimiento de la nueva laptop gamer de Acer y este fue el resultado [VIDEO]

La República se encuentra elaborando un profundo análisis de la nueva laptop gamer de Acer, nos referimos a la Predator Triton 500 2020. Este portátil destaca entre otros al poseer una pantalla de 15,6 pulgadas FullHD de 300Hz, un procesador Intel Core i7 de última generación, una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX de alto rendimiento, entre otras características técnicas que la hacen una de las más potentes que existen actualmente.

Si bien la laptop de Acer es una máquina bastante compacta, tiene un chasis de 17,9 mm. Está provista un procesador bastante bueno y una tarjeta gráfica de última generación que le permiten ejecutar de forma adecuada los videojuegos más exigentes que existen, tales como Counter Strike Global Offensive, Destiny 2, Metro Exodus, Call of Duty Warzone, Fortnite, Dota 2, GTA V, entre otros.

La Predator Triton 500 resulta muy amigable al momento de ejecutar videojuegos de alto rendimiento como Call of Duty Warzone. Foto: Daniel Robles

Esta nueva laptop gamer cuenta con un procesador Intel Core i7 de décima generación gaming, 32GB de RAM, un disco duro en estado sólido de 1TB y una tarjeta de video dedicada NVIDIA GeForce RTX 2080 Max Q1 de 8GB. Además, tiene una pantalla FullHD IPS de 15,6 pulgadas con resolución de hasta 1920 x 1080 y 300Hz de tasa de refresco. Todas estas características hacen que el portátil brinde una experiencia agradable a los jugadores.

Gracias a su batería de cuatro celdas y 5400 mAh a una potencia de 82 watts, el Predator Triton 500 posee una autonomía bastante generosa. Por lo que el usuario podrá disfrutar de hasta seis horas jugando sus videojuegos preferidos sin preocuparse de quedarse sin energía.

Es importante mencionar que la laptop de Acer tiene dos herramientas que permitirán optimizar el rendimiento de este equipo. Por un lado, tenemos el PredatorSense, un programa con el que podrá manejar el nivel de velocidad de los ventiladores, hacer overcloking para llevar al máximo rendimiento el procesador, y ver el nivel de temperatura tanto del CPU como del GPU.

Además, la Predator Triton 500 posee un Modo Turbo, con el que podrá llevar al máximo el rendimiento del procesador y la tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX que tiene integrada. Por otro lado, es necesario mencionar que esta opción solo funcionará si el equipo tiene más del 30% de batería y si está conectado a una fuente de energía debido a que se requerirá de un mayor funcionamiento de los ventiladores.

Counter Strike Global Offensive, Destiny 2, Metro Exodus, Call of Duty Warzone, Fortnite, Dota 2, GTA V, League of Legends, Warcraft 2 son algunos de los videojuegos que tienen una legión de seguidores en el mercado gamer, por lo que no dejamos de probarlos en el Predator Triton 500 de Acer.

El portátil gamer de Acer ejecutó a la perfección estos videojuegos de alto rendimiento. Además, abrimos los programas de forma simultánea y no tuvimos problemas de ‘lageos’. Sin embargo, es importante mencionar que durante las pruebas realizadas, tuvimos que elevar la frecuencia de los ventiladores del equipo para mantener una temperatura adecuada de los componentes internos de la laptop.