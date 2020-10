Left 4 Dead 2 a 4 soles por Halloween: ¿cómo comprar el juego original en oferta? [VIDEO]

Steam acaba de estrenar sus rebajas por Halloween con un gran número de videojuegos con temática tenebrosa y paranormal en oferta. Una de las opciones más destacadas es Left 4 Dead 2, el popular juego de zombies cuyo precio se ha reducido a 4 soles. ¿Cómo comprarlo? Te contamos todos los pasos.

Vale aclarar que pese a que Left 4 Dead 2 ya cumplió más de 10 años desde su lanzamiento, todavía sigue siendo un título muy popular, especialmente, en Latinoamérica, donde los servidores dedicados se mantienen. Incluso, hay algunos ubicados en Lima, Perú.

Casi cualquier computadora lo corre

Este hecho resulta conveniente para quienes no cuenten con una PC o laptop de especificaciones altas. El título del 2009 exige mínimo 2 GB de RAM y una gráfica de 128 MB de memoria, lo que lo hace compatibles con aceleradores integrados (no es necesario una tarjeta de video externa).

Además, Left 4 Dead 2 acaba de recibir una nueva campaña después de muchos años de no recibir actualización alguna. El estreno de The Last Stand provocó que el número de jugadores activos se quintuplique en las últimas semanas.

¿Qué ventajas trae comprar Left 4 Dead 2 original?

Left 4 Dead 2 está disponible a tan solo S/. 4.40 (un 80% de descuento) hasta el próximo 2 de noviembre del 2020.

El comprar Left 4 Dead 2 o cualquier otro juego a través de Steam —la tienda oficial de Valve— te da muchos beneficios. En primer lugar, se trata de un producto original, por lo que no tendrás que preocuparte por archivos que pueden dañar a tu computadora. Además, podrás acceder a servidores que solo admiten copias validadas del juego, servidores dedicados, e instalar el juego en cuanta PC o laptop quieras (aunque solo puedes jugarlo en una a la vez).

El título se mantendrá en tu biblioteca digital y podrás instalarlo y desinstalarlo las veces que desees. No dependerás de un disco en formato físico que puede maltratarse con el tiempo o perderse.

¿Cómo comprar Left 4 Dead 2 a 4 soles?

Si ya te convenciste de adquirir Left 4 Dead 2 a través de Steam a precio de oferta, solo sigue estos pasos: