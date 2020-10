PS5 supera en 12 horas las reservas que la PS4 logró en 12 semanas

La novena generación de consolas está muy cerca y Sony prepara todo con precisión. Por ello, han sido claros al revelar las cifras que ya ha generado la PS5 semanas antes de su introducción al mercado, en las que supera ampliamente a la PS4, consola que también fue un éxito en su momento.

Desde que Sony abrió las primeras preventas de la PS5 a través de distintos distribuidores y retailers en el mundo, se conoce que las cantidades ya vendidas fueron abrumadoras, pero nunca con tanta precisión.

En una entrevista para Reuters, Jim Ryan, CEO de Sony Interactive Entertainment, señaló que la PS5 logró superar, en tan solo 12 horas, las cifras que a la PS4 le costaron 12 semanas alcanzar. Esto en Estados Unidos.

El hecho demuestra la alta expectativa que existe por la plataforma; sin embargo, no se compartió sin algo de preocupación, pues Ryan insistió en que “es posible que no todos los que quieran comprar un PS5 en el día de lanzamiento puedan encontrar uno”, ya que la demanda podría no satisfacerse.

Por otro lado, el reporte financiero señala, a través de Hiroki Totoki, director de finanzas y vicepresidente ejecutivo de Sony, que las expectativas se elevaron en un 13%. La compañía vaticina un futuro prometedor, cree que venderán hasta 7.6 millones de unidades a inicios del 2021.

Takashi Mochizuki, especialista del portal Bloomberg, asegura que Sony adoptará una estrategia similar a la de Nintendo para la temporada navideña, impulsada en servicios que ya se hicieron claros con los primeros juegos gratis que llegarán a PS5 a través de PlayStation Plus.