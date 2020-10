PS5: revelan nuevo diseño que tendrán los trofeos en PlayStation 5 [VIDEO]

Un video publicado en YouTube ha emocionado a miles de gamers en todo el mundo, ya que revela el nuevo diseño que tendrán los trofeos que ganemos cuando usemos la PS5, la consola de videojuegos desarrollada por Sony, que comenzará a venderse a partir del 12 de noviembre.

Desde PlayStation 3, la firma japonesa permite que los jugadores obtengan trofeos. Estos se logran cumpliendo determinados retos, y pueden ser de bronce, plata, oro y platino. El último de ellos es el más difícil de conseguir, ya que requiere haber desbloqueado todos los anteriores.

Debido a que algunos medios internacionales se encuentran probando la PS5, en YouTube, hay un sinnúmero de videos que muestran unboxings, primeras impresiones, incluso algunos gameplays de Astro’s Playroom, el juego que viene preinstalado en la videoconsola.

De acuerdo a Meristation, los nuevos trofeos han sufrido un cambio de diseño. Asimismo, el sonido que se escucha al obtenerlos es distinto. El siguiente video, por ejemplo, muestra cómo aparecen estos galardones en la próxima consola de Sony.

Nuevo anuncio

Debido a que no falta casi nada para el lanzamiento de la PS5, la compañía asiática acaba de publicar un nuevo tráiler llamado PlayStation no tiene límites. La cinemática está centrada en la exploración, dando a entender que la consola tendrá increíbles gráficos, lo que nos dará la oportunidad de visitar lugares a los que nunca hemos podido ir, como el espacio, fondo marino, etc.

La PlayStation 5 llegará el 12 de noviembre a Estados Unidos, Japón, Canadá, México, Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur. El resto de países deberá esperar una semana para adquirirla.

El precio de la consola será de 499,99 dólares en su versión con lector de discos. La PS5 Digital Edition (que solo funcionará con juegos digitales) tendrá un valor de 399,99 dólares.