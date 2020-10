Creadores de Pokémon GO arreglaron un bug que perjudicó a muchos. Este fallo tenía que ver con los pokémon oscuro shiny, los cuales se pueden capturar después de vencer a los líderes del Team GO Rocket. A manera de compensación para todos los gamers, el estudio está regalando una caja con tres radares Rocket, poké balls y otros objetos.

El bug que perjudicó a miles de fans de Pokémon GO había deshabilitado los encuentros con pokémon oscuro shiny, los cuales tienen chance de aparecer luego de derrotar a los líderes del Team GO Rocket: Cliff, Sierra y Arlo.

La existencia de este fallo supuso una gran pérdida de tiempo, y posiblemente pokémonedas, para muchos fans del juego de realidad aumentada, porque para batallar con Cliff, Sierra o Arlo es necesario tener un radar Rocket, objeto que se construye con seis componentes misteriosos, los cuales se obtienen al derrotar a un recluta de la misma organización.

Es por este motivo que Niantic extiende sus disculpas a los millones de jugadores colocando una caja del Team GO Rocket en la tienda de su videojuego que contiene 3 radares Rocket, 10 poké balls, 3 hiperpociones y 3 revive.

Según señala la cuenta de Pokemon GO Hub en Twitter, todos los usuarios de Pokémon GO podrán reclamar esta caja de bonus hasta el 10 de noviembre. Recuerda que enfrentar a los tres líderes del Team GO Rocket forman parte de la nueva investigación “Una interesante novedad” que tiene como recompensa principal a Mewtwo oscuro.

Pokémon GO: conoce todos los eventos y recompensas para el mes de noviembre

Encuentro de logro de investigación de noviembre

Desde el domingo 1 de noviembre a las 15:00, hora peruana, hasta el martes 1 de diciembre a la misma hora, Togetic estará disponible como encuentro de logro de investigación.

Jefes de incursión en las incursiones de cinco estrellas

- Desde el viernes 23 de octubre a las 15.00 hasta el jueves 5 de noviembre a la misma hora, podremos enfrentarnos a Darkrai en las incursiones de cinco estrellas.