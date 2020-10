Pokémon GO: los mejores pokémon oscuros para armar un equipo invencible en la Copa Halloween

Niantic ha ideado distintas maneras de celebrar la noche de brujas en Pokémon GO. Durante una semana, todos los fans de la Liga de Combates GO pueden participar de la Copa Halloween con determinadas criaturas y si quieres convertirte en el mejor, te mostramos una lista con los 10 mejores pokémon oscuros.

La Copa Halloween se trata de un nuevo formato de la Liga de Combates GO, en el que los usuarios están obligados a armar sus equipos con pokémon de tipos veneno, bicho, fantasma, siniestro o hada con 1.500 de PC o menos.

Si eres fan de Pokémon GO y del modo PVP del juego de realidad aumentada, entonces has sido testigo del gran poder que tienen los pokémon oscuros. Esta clase de criaturas solo se pueden capturar luego de vencer a los reclutas o líderes del Team GO Rocket.

PVPoke, una conocida página que brinda rankings, simulaciones, construcción de equipos y todo tipo de información en referencia al modo PVP de Pokémon GO, cuenta con un listado de los mejores pokémon oscuros que puedes utilizar en la Copa Halloween y aquí te lo compartimos.

Los mejores pokémon oscuros y ataques para usar en la Copa Halloween

Pokémon Movimiento rápido Movimiento cargado Movimiento Cargado Beedrill oscuro Puya Nociva Taladradora Tijera X Venusaur oscuro Látigo Cepa Planta Feroz Bomba Lodo Skuntank Puya Nociva Triturar Lanzallamas Scizor oscuro Puño Bala Tajo Umbrío Cabeza Hierro Muk oscuro Puya Nociva Puño Trueno Pulso Umbrío Mawile oscuro Giro Fuego Puño Incremento Juego Sucio Gloom oscuro Hoja Navaja Bomba Lodo Fuerza Lunar Golbat oscuro Ataque Ala Colmillo Veneno Bola Sombra Tyranitar oscuro Antiaéreo Roca Afilada Triturar Victreebel Hoja Navaja Hoja Aguda Bomba Ácida

Como puedes apreciar en el recuadro, todos los pokémon oscuros mencionados llevan doble ataque cargado y el motivo de esto es para tener una mayor cobertura frente a tus rivales en Pokémon GO, aunque todo dependerá de la estrategia de combate que quieras usar.

Es importante mencionar que al obtener tres victorias en la Halloween Cup tienes la opción de capturar a Charmander, Bulbasaur y Squirtle disfrazados; además, pueden aparecer en su variante shiny, aunque no pueden evolucionar.