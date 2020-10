Among Us y una técnica muy peligrosa para los impostores [VIDEO]

Ser el impostor en Among Us es uno de los papeles más divertidos que existen en el juego. Por ello, los participantes anhelan siempre ese momento en el que les tocará matar a los tripulantes, ya que este rol marca el ritmo de la partida y sus acciones tienen mucha más influencia. Por ello, para ganar es necesario conocer todos los métodos que podemos aplicar.

Sin embargo, más allá de los sencillos trucos que podemos usar en Among Us, también están las técnicas arriesgadas y divertidas que además de ayudarnos a ganar una partida, nos ofrecen un momento entretenido con nuestros amigos. ¿Te atreves a hacerlo?

El conocido streamer Lawler, a través de su cuenta en Facebook Gaming, mostró una técnica peligrosa que pueden utilizar los impostores en Among Us. Si bien con este método puedes aniquilar a los tripulantes, sus movimientos arriesgados pueden causar que los otros jugadores te descubran y te eliminen de la partida.

Lawler nos muestra que para que esta técnica sea más efectiva, lo mejor es realizarlo en un área en donde puedes encerrar a un tripulante y así este no tenga oportunidad de escapar y delatarte.

En el video podemos observar que el streamer encierra a un tripulante en el Ala Médica (ingresa a Sabotaje y da clic en las puertas del área), entra y sale de las rejillas, para luego asesinarlo.

Sin embargo, también nos muestra que la técnica no es infalible, ya que si no calculamos bien nuestros movimientos y asesinamos a un jugador en los pasillos, otros tripulantes nos pueden descubrir a través de las cámaras de seguridad y, por ende, perder la partida en Among Us.