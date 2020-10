Among Us tendrá nuevo mapa y sería el más grande de todo el juego

Among Us, el popular videojuego de 2018 que remeció a toda la comunidad recién dos años después de su lanzamiento, sigue recibiendo ideas para renovarse de parte de sus desarrolladores. Una de las confirmadas será la llegada de nuevos mapas, de los que ya se tiene un indicio sobre el tamaño.

El nuevo escenario de Among Us podría ser el mapa más grande hasta la fecha. Eso es lo que se puede deducir de un tuit compartido por la cuenta oficial de Puff, uno de los cofundadores de InnerSloth.

Puff señaló que “el mapa cuatro está buscando ser más grande que Polus”. Este mapa mencionado es el más amplio en espacios de Among Us en la actualidad; aun así, más detalles podrían deducirse.

Si eres fan de Among Us, probablemente sepas que se trata de un juego donde los espacios juegan un importante rol, pues a mayor área, más posibilidades tienen los impostores de pasar desapercibidos.

Polus es el mapa actual más grande de Among Us y cuenta también con las habitaciones más amplias y escasez de pasillos, lo que lo hace quizá el escenario más difícil para los tripulantes.

Puede que la comparación con Polus no sea coincidencia, pues desde InnerSloth siguen haciendo esfuerzos para complicar la tarea de encontrar a un impostor debido a que la dificultad para ello desciende a medida que el videojuego se ha hecho más popular.

Por su parte, no hay más detalles de lo que puede suceder en Among Us. Poco se ha conocido tras la cancelación de Among Us 2, más allá de que todos los esfuerzos del estudio se concentrarán en mejorar la experiencia de la versión actual, la cual sigue siendo muy popular en Steam y Android.