Crash Bandicoot finalmente llegará a dispositivos Android y iOS en 2021 [VIDEO]

Una nueva aventura está por llegar a las plataformas móviles. Tras revelarse a mediados de este año que Crash Bandicoot tendría una versión exclusiva para smartphones, el desarrollador detrás del juego finalmente acaba de anunciar su fecha de lanzamiento.

Crash Bandicoot: On the Run! hará su debut oficial en dispositivos Android y iOS durante el primer trimestre del 2021. “Crash Bandicoot como siempre lo has conocido... pero donde nunca lo has visto antes. ¡Más de 100 horas de juego, 50 jefes y 12 tierras!”, confirmó la compañía.

“Estamos muy emocionados de traer esta franquicia tan conocida y querida de vuelta a los dispositivos móviles”, señaló Stephen Jarrett, vicepresidente de diseño de juegos en King y director creativo de Crash Bandicoot: On the Run!.

Check this out Crash fans! @CrashOnTheRun coming to mobile Spring 2021! https://t.co/QF1Ae0lxNy — Crash Bandicoot (@CrashBandicoot) October 27, 2020

Esta nueva versión del videojuego será un corredor sin fin, que sigue los pasos de títulos clásicos como Temple Run, y añadirá diferentes elementos nostálgicos de Crash Bandicoot, como batallas contra villanos, desafíos de plataformas, creación de armas y construcción de bases sobre la marcha.

El emblemático marsupial podrá correr, saltar, girar y deslizarse para superar los niveles hasta llegar a uno de los desafíos más difíciles de la franquicia: derrotar a Neo Cortex en el laboratorio. De igual modo, aparecerán otros icónicos personajes como Coco Bandicoot, Fake Crash, Scorporilla y Nitrus Brio.

Crash Bandicoot: On the Run! también incluirá modos de juego multijugador, que permitirá a los usuarios participar en carreras asincrónicas con sus amigos y demostrar sus habilidades en batallas. Además, se pueden desbloquear diseños y disfraces para personalizar la apariencia de Crash.

La preinscripción al videojuego ya está disponible desde Google Play Store y App Store. Con este registro, no solo recibirás una notificación cuando el título esté disponible, sino que también obtendrás un diseño exclusivo de Blue Hyena de Crash Team Racing: Nitro Fueled.