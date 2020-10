Among Us: crean versión en 3D para jugar gratis con tus amigos desde una PC [VIDEO]

Si eres seguidor de Among Us, el videojuego en línea creado por InnerSloth, te interesará saber que un fanático acaba de lanzar una versión en 3D que puedes jugar de forma gratuita desde una computadora. Incluso, puedes hacerlo con tus amigos.

Según detalla Unocero, esta entrega fue desarrollada por un usuario llamado Jar, quien utilizó una plataforma de realidad virtual llamada VRChat que permite a los jugadores interactuar entre ellos a través de modelos en tres dimensiones.

De acuerdo a la publicación, Among Us en 3D es un título totalmente gratuito que puedes jugar desde una PC, sin la necesidad de un visor. Sin embargo, si tienes uno de ellos (Oculus Quest, Vale Index, HTC Hive, etc), la experiencia será mejor.

Como podrás apreciar en las imágenes, todos los jugadores poseen un traje completo de astronauta de diferentes colores, como en el juego original. Asimismo, el único mapa disponible, al menos por el momento, es The Skeld.

El objetivo de esta versión tridimensional de Among Us es la misma. Si te tocó ser tripulante, deberás realizar todas las tareas como conectar cables, jalar palancas, disparar meteoritos, activar los escudos, entre otras.

En caso te haya tocado ser el impostor, tu única tarea es asesinar al resto de jugadores sin que ellos se den cuenta de que los estás matando de uno en uno. Puedes ayudarte saboteando algunos lugares de la nave espacial.

Si deseas probar esta sensacional versión de Among Us, entonces debes ingresar a este enlace desde una computadora o laptop.