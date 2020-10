God of War de PS4 y otros juegos de la actual consola de Sony se actualizan para PS5

Sony prepara la llegada de PS5 desde su actual consola. La retrocompatibilidad que habrá entre PlayStation 5 y PS4 obliga a la compañía nipona a realizar trabajos en los exclusivos de PlayStation 4, como es la actualización de algunos videojuegos encabezados por God of War de 2018.

De acuerdo al portal Gamongbolt, recientemente, The Last of Us Remastered recibió un parche de actualización que disminuye tremendamente los tiempos de carga en PS4, pasando de casi 2 minutos a 14 segundos.

Sin embargo, este no es el único juego que está recibiendo mejoras por parte de PlayStation para aprovechar toda la potencia que ofrecerá PS5, ya que también aparecen en el listado títulos como God of War de PS4, Until Dawn, God of War 3 Remastered y, según VGC, se acaba de lanzar un parche para Concrete Genie.

Todo parece indicar que PlayStation busca reducir los tiempos de carga de los juegos mencionados, pero esta no sería la lista final, pues usuarios en ResetEra señalan que Astro Bot Rescue Mission, Everybody’s Gold VR, Marvel’s Spider-Man y PSVR Worlds ya cuentan con nuevas actualizaciones.

Recordemos que los juegos en mención pertenecen al 99% de títulos de PlayStation 4, que se podrán jugar en PS5 gracias al sistema de retrocompatibilidad que tendrá la consola de nueva generación de Sony con su predecesora.

No obstante, es importante señalar que PlayStation aún no ha confirmado que estos parches estén dedicados a mejorar la experiencia de los videojuegos de PS4 en PS5, como sucede con God of War 3, un juego que después de muchos años tiene mantenimiento a través de una actualización.