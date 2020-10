Among Us: el sencillo truco que te permite ser impostor en todas tus partidas [VIDEO]

Among Us llegó al estrellato dos años después de su lanzamiento oficial. El videojuego creado por InnerSloth disponible para PC, iPhone y Android sigue dando que hablar, y esta vez por un truco que te permite ser impostor en todas tus partidas para eliminar a los tripulantes.

Mientras que algunos usuarios disfrutan ser tripulantes para ganar la partida completando todas las tereas que se les encomienda, otros prefieren asumir el rol de impostor para sabotear misiones, utilizar las alcantarillas para moverse por todo el mapa y, sobre todo, eliminar a los demás miembros de la nave sin ser vistos.

Al igual que todo juego, Among Us también tiene trucos secretos que poco a poco son desvelados por los miles de fanáticos en el mundo, como este último, que solo está disponible para la versión de PC.

Truco para siempre ser impostor en Among Us

Según algunos reportes en redes sociales, InnerSloth aún no arregla un error en el desarrollo del videojuego. Para activar este método debes ingresar a una partida privada y dirigirte al ordenador central.

Allí verás un listado de archivos donde aparecerá uno que se llama ‘impostor’, lo vas a reconocer porque está de color rojo. Lo que debes hacer es seleccionarlo, y listo. Serás quien dé caza a todos los tripulantes en cada una de las partidas de Among Us, sin que tus amigos lo sepan.

Recuerda que se trata de un fallo que, al parecer, InnerSloth aún no ha solucionado, por lo que si planeas jugar Among Us con tus amigos o desconocidos puedes aprovechar en usarlo para ser siempre el impostor.