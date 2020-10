Among Us: crean copia de mala calidad que tiene muchos fallos y está llena de publicidad [VIDEO]

Debido a la popularidad de Among Us, muchos desarrolladores de videojuegos diseñan entregas similares, pero con algunas variaciones o mejoras gráficas. Sin embargo, hay algunos que solo buscan dinero y no dudan en crear copias de mala calidad.

Cheshirexx, por ejemplo, es una compañía que lleva años elaborando clones de los juegos más populares. Por lo general, sus títulos son bastante simples y tienen una excesiva publicidad que les permiten obtener ganancias.

Hace algunos meses, estos desarrolladores lanzaron Fall Run: Online Races, una evidente copia de Fall Guys, pero con gráficos en 2D. Aunque cuenta con una alta valoración en Play Store, son miles los usuarios que se quejan de sus fallas.

Aprovechando que Among Us es tendencia en todo el mundo, la empresa creó otro título de baja calidad que no ha sido del agrado de los millones de fanáticos del videojuego desarrollado por InnerSloth.

Murder Us, como se llama este clon, tiene pésimas reseñas en la tienda de Google. Al punto de que son varios los usuarios que se tomaron la molestia de escribir todas sus fallas. La más común es la excesiva publicidad.

Sin embargo, no es lo único negativo de esta copia de Among Us, ya que suele ir demasiado lento, se cierra de forma repentina, incluso los gráficos y jugabilidad son inferiores a la versión original.

Un youtuber se animó a probar Murder Us y, como se aprecia en el video, otro de sus puntos negativos son las animaciones cuando el impostor mata a un tripulante, ya que carecen de movilidad.