The Last of Us Part II: Naughty Dog lanzaría un DLC de Abby y fans están divididos

The Last of Us Part II es uno de los videojuegos exclusivos de PS4 con los que Sony despedirá la actual generación, no sin antes recibir contenido para uno de sus títulos más polémicos. Esto se debe a que en redes sociales saltó el rumor de que Naughty Dog ya estaría desarrollando nuevo contenido para alargar la historia del título y se trataría de un DLC de Abby.

TLOU2, a diferencia de la primera entrega, tiene a dos protagonistas: Ellie y Abby, justamente esta última fue muy criticada en redes sociales por su aspecto físico y el rol que cumplía en la historia del juego.

Una de las razones por la que The Last of Us Part II será recordado entre los gamers es por la gran polémica que generó en la comunidad, debido a la muerte de Joel y, sobre todo, el final inesperado entre Ellie y Abby.

En Twitter se encendieron las alarmas sobre un posible alargue en la historia principal del videojuego de Naughty Dog, luego de que Derek Phillips, quien interpretó al padre de Abby en el título, publicó una fotografía.

En dicha imagen, el actor se muestra con un equipo de captura de movimiento y escribe el siguiente mensaje: "¡¡¡De vuelta al trabajo!!! Publicación a la que Neil Druckman, director de The Last of Us Part II, le dio me gusta.

Se veía venir. Un usuario publicó que Naughty Dog estaría trabajando en el DLC de Abby, por lo que sería necesaria la presencia de Jerry Anderson, su padre. No obstante, esto ha generado el total rechazo por parte de unos gamers, que esperan que la expansión de la historia no cuente la historia de este personaje.

Fans rechazan de que Naughty Dog vaya a trabajar en un DLC de Abby para The Last of Us Part II. Foto: Twitter

A pesar de que muchos fans se han encargado de esparcir el rumor del DLC de Abby, lo cierto es que no se sabe lo que Neil Druckman y todo el equipo de Naughty Dog se trae en manos, por lo que estaremos atentos a lo que pueda suceder con The Last of Us Part II en un futuro próximo.

PS4, últimas noticias: