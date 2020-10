Niños peruanos podrán aprender a desarrollar videojuegos de forma gratuita

De acuerdo a un informe del Ministerio de Cultura, en Perú se han desarrollado, desde 2005, cerca de 600 videojuegos, la mayoría son para dispositivos móviles. Aunque es una cifra bastante alta, no se compara a la de otros países de la región.

Es muy probable que en los próximos años esta industria mejore considerablemente, ya que hay varias iniciativas que buscan inculcar la creación de juegos de video en grandes y chicos. Una de ellas se llama Silabuz y fue creada por un peruano.

La República conversó con Alonso Mujica, fundador y CEO de esta iniciativa, quien nos comentó que, desde 2007, se encuentra trabajando para cerrar la brecha digital, brindando educación a escolares de nuestro país y del resto de América Latina.

Para lograrlo, suelen hacer alianzas con instituciones educativas (públicas y privadas) con el objetivo de que sus alumnos puedan acceder a miles de becas de estudio. Precisamente, uno de sus cursos está dirigido a niños que sueñan con crear videojuegos.

La iniciativa está disponible para Perú y otros países de la región. Foto: Silabuz

Una de las becadas por Silabuz es Mariana Fernández, una niña de 12 años que, pese a su corta edad, ha logrado aprender a utilizar plataformas de programación como Scratch y Unity que le han permitido elaborar sus primeros trabajos.

“A mí siempre me han gustado los videojuegos, he jugado muchos como Fortnite, Minecraft y otros que están de moda. Siempre me interesó saber cómo crear uno. Entonces, cuando tuve la oportunidad decidí hacerlo", comenta la estudiante del colegio San Ignacio de Recalde.

En el siguiente video, Mariana nos habla acerca de Atrápalos, uno de sus primeros juegos que creó empleando Scratch. Según comentó, sus compañeros de escuela, suelen probar sus juegos y la felicitan porque son muy divertidos.

Sobre las becas

De acuerdo al fundador de Silabuz, se están ofreciendo 1000 becas a estudiantes de colegios públicos y privados. Los alumnos beneficiados tendrán acceso ilimitado a su plataforma durante 12 meses para que desarrollen los cuatro cursos disponibles.

“En este momento tenemos abiertas más de mil becas por semana. La semana pasada superamos la convocatoria y esta semana estamos abriendo más”, sostiene Mujica, quien invitó a los interesados revisar su web oficial para registrarse y conocer el temario.

