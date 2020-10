Genshin Impact: así se hizo la música del juego chino gratuito que conquistó a los fans [VIDEO]

Al mismo estilo de Cuphead e incluso de títulos AAA, Genshin Impact ha logrado sorprender a la comunidad de videojuegos en el mundo con sus altos estándares de calidad y el hecho de ser gratuito. Un video que muestra cómo se hizo su banda sonora reafirma la gran carga de trabajo que implicó su desarrollo.

¿Qué es Genshin Impact?

Se trata de uno de los videojuegos más sorpresivos del año, un free-to.play salido de China y que probablemente ya sea el mejor lanzamiento de una IP salida de ese país en la historia.

¿De qué trata? Genshin Impact mezcla algunas mecánicas de exploración, aventura, acción en tiempo real y, por supuesto, RPG. Paquete que le ha valido para ser comparado con otros títulos como The Legend of Zelda: Breath of the Wild para Nintendo Switch y Horizon Zero Dawn para PS4 y PC.

Aun así, lo que diferencia a Genshin Impact del resto es que está disponible para casi toda plataforma (aunque no para consolas de Microsoft). Existe ya versión para PC, Android, iPhone, Switch y PS4.

¿Suena muy bien para un título gratuito? Pues lo cierto es que Genshin Impact ha conseguido elogios por sus altos estándares pese a su precio nulo, sobre todo por su apartado gráfico y artístico, que queda en evidencia con un reciente video aparecido en redes sociales, donde se demuestra el proceso para crear la música incluida en él.

A nivel orquestal y en el mismo salón orquestal sinfónico de Shanghai, la atención al detalle que le dieron a este videojuego queda demostrada. Te compartimos el video de las sesiones para crear el OST aquí para que lo disfrutes:

