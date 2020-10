No existen dudas de que Among Us es uno de los juegos que está de moda en este 2020. Es un título sencillo, pero que resulta muy adictivo cuando lo juegas junto a tus amigos.

Por esta misma razón, es necesario conocer todos sus tareas y secretos. Si en una partida te toca ser tripulante, es importante saber que el impostor no puede fingir realizar ciertas tareas. ¿Cuáles son? Aquí te lo enseñamos.

Destruye los asteroides

Esta tarea está disponible en los tres mapas (Skeld, Mira HQ y Polus). Sin duda alguna, esta es una de las más largas y divertidas en Among Us. ¿Por qué? Porque debes apuntar y disparar a los asteroides que aparecen en la pantalla.

Precisamente, esta tarea no puede ayudar a detectar al impostor de forma infalible, ya que cuando destruimos los asteroides, los cañones de la nave dispararán los láseres. Sin embargo, si esa persona está fingiendo hacer esa tarea, los cañones no se moverán.

Destruye los asteroides.

Envía el escaneo

También la encontramos en los mapas Skeld, Mira HQ y Polus. Aquí el tripulante debe subir a la plataforma de escaneo unos segundos hasta que se termine el proceso.

Al realizar el escaneo en el Ala médica, veremos una animación única que nos permitirá descartar que esa persona es el impostor.

Envía el escaneo

Vacía el basurero

Se encuentra en los tres mapas Skeld, Mira HQ y Polus. Aquí, el tripulante de Among Us solo debe tirar y mantener hacia abajo la palanca para vaciar la basura, luego debe hacer lo mismo en el siguiente punto.

Si alguien finge estar vaciando el basurero, las compuertas no se abrirán, debido a que, cuando expulsamos la basura, las puertas de la nave se abren. Si no lo hacen, estás frente al impostor.

Vacía el basurero

