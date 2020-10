PS5: Sony se despide de PlayStation 4 con emotivo video que recopila sus mejores juegos

Un video publicado en YouTube ha conmovido a miles de gamers en todo el mundo, ya que muestra el homenaje que Sony le rindió a PlayStation 4, su consola que fue presentada en 2013 y que pronto será sustituida por PS5.

El material audiovisual, que tiene más de 181.000 reproducciones en dicha plataforma, nos muestra extractos de los mejores juegos lanzados en esta consola, que ha vendido más de 110 millones de unidades a nivel mundial.

“Con el lanzamiento de PS5 a la vuelta de la esquina, pensamos que ahora es el momento perfecto para recordar la increíble generación de PS4”, se puede leer en la descripción de este video, que dura solo 3.40 minutos.

“Qué viaje ha sido. Así que siéntese y disfrute de un segundo de cada juego que ha definido esta generación. ¡Cuéntanos tus recuerdos favoritos en los comentarios!”, añade la firma japonesa. ¿Qué juegos aparecieron?

FIFA, GTA V, The Last of Us, Uncharted, Red Dead Redemption 2, The Witcher 3 son algunos de los títulos que podemos apreciar en este conmovedor video. También juegos independientes (indie games), como The Witness, Celeste y Undertale.

La PlayStation 5 llegará el 12 de noviembre a Estados Unidos, Japón, Canadá, México, Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur. El resto de países deberá esperar una semana para adquirirla.

El precio de la consola será de 499,99 dólares en su versión con lector de discos. La PS5 Digital Edition (que solo funcionará con juegos digitales) tendrá un valor de 399,99 dólares.

