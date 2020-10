PS5: God of War Ragnarök se estrenará a inicios de 2021 en PlayStaton 5, según filtración

God of War Ragnarök es uno de los videojuegos exclusivos más esperados de PS5, ya que muchos fans quieren saber qué sucederá con Kratos, Atreus y, sobre todo, cuál es la verdadera historia de Faye. Una reciente filtración revela que este título está muy cerca de estrenarse. Su fecha de lanzamiento en PlayStation 5 sería a inicios de 2021.

Recordemos que este videojuego es la secuela de God of War de PS4, el cual fue anunciado con un críptico teaser en el PlayStation Showcase, celebrado el mes pasado, donde se escucha a Kratos decir “The time draws near. You must prepare yourself” (El momento se acerca, debes prepararte), acompañado de unas runas escritas sobre el logo del juego.

Si bien PlayStation Santa Monica Studios, estudio a cargo de Cory Barlog, no ha revelado más detalles de God of War Ragnarök, la web IMDb filtró la supuesta fecha de lanzamiento de este exclusivo de PS5, y lo que sorprendió a los fans fue el pronunciamiento del director del juego en Twitter.

En dicha red social, la cuenta de GamesAndWario publicó que IMBD señalaba que Kratos y Atreus llegarían a PlayStation 5 el 5 de febrero de 2021, tweet al que Cory Barlog, director del videojuego, le dio “me gusta” y respondió con el siguiente mensaje: “¿Ragnawhat? Nunca escuché de ello”.

Ragnawhat?



Never heard of it. — Cory Barlog 🖖 (@corybarlog) October 20, 2020

Cabe precisar que en el teaser tráiler de God of War Ragnarök se menciona que el videojuego llegará a PS5 en 2021, y aunque no aparece una fecha exacta, el hecho de que Cory Barlog haya reaccionado y comentado a la publicación del usuario de Twitter solo aumenta la emoción de los fans que desean conocer lo que sucederá con Kratos y Atreus en las tierras de Midgard.

