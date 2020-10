La popularidad de Among Us parece no tener límites. En Estados Unidos están por celebrarse los comicios electorales para elegir al próximo presidente del país y una congresista no tuvo mejor idea que usar el título de InnerSloth para promover el voto.

Las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, que tiene como principales contendores a Donald Trump por los republicanos y a Joe Biden, candidato demócrata, se realizará el martes 3 de noviembre.

Alexandría Ocasio-Cortez es el nombre de la legisladora estadounidense. Por medio de su cuenta de Twitter, anunció que planea jugar Among Us y transmitirlo desde Twitch con el fin de motivar a los jóvenes a votar por el candidato que ellos prefieran.

“¿Alguien quiere jugar Among Us conmigo en Twitch para motivar el voto? Nunca lo he jugado, pero parece que es muy divertido” fue la publicación de Alexandría que, en cuestión de minutos, ya superaba los miles de comentarios, me gusta y retweets.

Para la sorpresa de muchos, streamers como Pokimane, Alpharad y Hbomberguy se ofrecieron como voluntarios para jugar con la congresista estadounidense, por lo que Alexandria compartió su canal de Twitch donde ya tiene cerca de 200.000 seguidores.

No obstante, Alexandria Ocasio-Cortez aún no confirma la fecha y horario en el que se transmitirá desde su canal de Twitch la partida de Among Us, junto con generadores de contenido y famosos personajes de la industria de los videojuegos.

Recuerda que InnerSloth acaba de actualizar su videojuego y agregó el voto secreto, que hará más difícil detectar al impostor. Esta función ya se puede descargar completamente gratis desde Steam para PC y las tiendas digitales de Android e iOS.