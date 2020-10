¿La PS5 desplazará a la PC? Usuarios escépticos con la predicción de 300 millones de consolas vendidas [VIDEO]

Pese a que la próxima generación de consolas evidencia ya muchas diferencias con lo que ocurrió hace siete años con la PS4 y la Xbox One, hay quienes todavía sostienen un panorama bastante cómodo para Sony y su PS5, incluidos importantes analistas alrededor del mundo.

Hace unas horas, te informábamos sobre una predicción que ha logrado llamar la atención de muchos usuarios de PlayStation, Xbox y hasta de PC. El analista Norio Imanaka —de la firma Rakuten Securities Economic Research Institute— señaló que la PS5 superaría en ventas a la consola más exitosa de la historia comercial y hasta que desplazaría a la PC en uno de sus mercados más importantes y crecientes.

La PS5 será la consola más vendida de la historia

Imanaka aseguró que la adopción de la PS5 será bastante positiva y estimó que se venderán entre 200 y 300 millones de unidades de la consola en el periodo de 5 a 6 años.

Eso no es todo, el analista se animó a decir que la PlayStation 5 podría aproximarse a la cifra de 600 a 700 millones de ventas, durante todo su ciclo de vida, lo que la haría superar a la propia PS4 y la PS2, las consolas más vendidas de la historia, hasta por 4 o 5 veces, convirtiéndose así en la portadora de dicho título.

Las principales razones de su estimación se sostienen en la calidad del producto. La PS5 se convertiría en una plataforma “muy popular” que incluso “desplazaría a la PC” por sus altas especificaciones y su cómodo precio.

No lo creen

Pese a esto, desde distintos rincones de la comunidad se han emitido comentarios muy escépticos ante lo dicho por Imanaka. Muchos califican de exagerada la predicción y de estar basada en pocos aspectos cruciales. Algunos usuarios han emitido opiniones en sitios de la comunidad como Reddit, ResetEra y demás foros especializados.

“La predicción es insustancial. Será definitiva una consola impresionante, pero no va a descarapelar al mercado de PC. Me sorprende que esto venga de Rakuten. Para tener esa fuerza de ventas, necesitas tener una presencia masiva en todo país (o más países que antes) y ahora la PS5 no es la líder absoluta en Japón” señala el usuario DarXyde.

Los comentarios de Imanaka sobre el abandono de las PC como plataformas para esports y en favor de la PS5 apuntan a una mayor conveniencia: “Así como los fans de la NBA quieren los tenis Nike, los fans de esports querrán la PS5” precisó.

Ante esto, el usuario Pekolio compartió un importante dato: “La única escena grande de esports en consola es Call of Duty y se debe casi por completo a que sus desarrolladores han descuidado los lanzamientos en PC” apunta.

Otro punto importante es la competencia actual de la PS5. Las predicciones de la Xbox Series X siguen siendo mayores a las de la Xbox One en su momento (2013). Esto se debe en buena parte a recientes movimientos de Microsoft como la adquisición de estudios (Bethesda) y la mejora de servicios como Xbox Game Pass.

La PS4 logró vender 115 millones de unidades en 7 años aún cuando sus primeros y mayores competidores (Xbox One y Nintendo Wii U) fueron débiles comercialmente.

