Among Us: así puedes probar los cambios que harán más difícil identificar al impostor [VIDEO]

Among Us sigue siendo un juego muy popular entre millones de usuarios que lo disfrutan con amigos y con gente de todo el mundo tanto en Android como en PC. Sin embargo, muchos han notado que la dinámica del juego se vuelve cada vez más sencilla mientras más se experimente y esto afecta sobre todo al impostor.

No es sorpresa que, mientras más uno se familiarice con el juego, los diversos trucos que pueda usar un impostor para pasar desapercibido queden memorizados y esto es lo que han notado en InnerSloth, creadores de Among Us.

Por ello, mucho se ha venido experimentado con nuevas opciones y reglas en las últimas semanas, con el objetivo de mantener el juego balanceado, algo que agradecerán muchos usuarios que disfrutan de ser impostores y que han notado un mayor grado de dificultad en las últimas semanas, sobre todo al jugar con amigos.

Cambios que favorecerán al impostor

Afortunadamente, la posible solución ya está disponible, a través de la beta oficial de Among Us, una versión del juego dedicada a probar nuevas opciones entre los usuarios que así lo quieran. Los cambios que ya están presentes son:

Voto anónimo: esta opción ya fue confirmada y aprobada para llegar en la próxima actualización de Among Us, por lo que no se tiene que probar más, tan solo esperar para verla en funcionamiento. La anonimidad de los votos podrá activarse desde la computadora antes de empezar las partidas.

Visibilidad de la barra de tareas: se podrá configurar en qué momento la barra de tareas es visible para todos. Las alternativas son siempre, solo en reuniones o nunca. Esta opción puede cambiar drásticamente la dificultad de los tripulantes para encontrar al impostor.

Cambio en el color de los cables: InnerSloth ha decidido hacer un poco más difícil esta tarea común, que ahora no presentarán colores sino figuras geométricas.

¿Cómo probar esta versión de Among Us?

Las opciones listadas ya están disponibles en la beta de Among Us, que está disponible para los usuarios de PC en Steam. Acceder a ella es fácil, tan solo sigue estos pasos:

En el cliente de Steam , ve a tu biblioteca

, ve a tu biblioteca Ubica Among Us y da clic derecho sobre el nombre del juego

Pulsa en Propiedades

En la ventana emergente, busca la pestaña de Betas

Busca la opción con una lista desplegable de public-beta y pulsa en ella

y pulsa en ella Listo, el juego descargará la versión beta. Tras finalizar, solo ingresa a Among Us y tendrás todas las opciones en prueba listas para probar.

Among Us, últimas noticias: