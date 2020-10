¿Cómo mejorar tu experiencia cuando juegas desde tu smartphone?

Desde hace varios años, los videojuegos para smartphone han incrementado su popularidad de forma considerable, algunos incluso tienen millones de jugadores en todo el mundo que los disfrutan de forma simultánea, como Pokémon GO, Among Us, entre otros.

Debido a las exigencias de algunos títulos, las principales marcas como Motorola, Samsung, Huawei, entre otras, tratan de complacer a los jugadores y lanzan teléfonos gamer con las mejores especificaciones técnicas para evitar problemas al momento de jugar.

Para los fabricantes, es muy importante que los usuarios tengan una buena experiencia de uso. Por ese motivo, Motorola compartió tres tips que debes tener en cuenta si sueles utilizar tu smartphone para ejecutar videojuegos. ¿Cuáles son?

1. Pantallas de gran tamaño:

No es un secreto que los equipos con grandes pantallas son los mejores para los videojuegos, ya que te brindan una mejor precisión. Motorola, por ejemplo, recomienda teléfonos que tengan, como mínimo, una pantalla de 6.5 pulgadas con resolución FHD+.

2. Cuidar el brillo de la pantalla:

Si sueles disfrutar de videojuegos en tu smartphone, debes saber que el brillo tiene que estar correctamente configurado para sacarle provecho a la pantalla y así perderte de ningún detalle.

En caso tengas activado el ‘ajuste automático’, lo mejor será deshabilitarlo y que lo acomodes a tu gusto. De esa forma, tu vista no se cansará demasiado y podrás jugar más tiempo sin problemas.

3. Optimiza el sonido

Otra de las características más importantes para los gamers es el sonido, ya que no basta tener una buena calidad de imagen, sino también de audio. Si está bien configurado, podrás disfrutar a plenitud de tu juego.

Gametime

El Gametime es una de las funciones más interesantes del Moto G9 Plus y Motorola One Fusion, los últimos smartphones de la marca, ya que permite a los jugadores optimizar su equipo para tener un mayor rendimiento.

De igual manera, permite ‘bloquear’ ciertas aplicaciones para que no nos molesten durante las partidas, y también nos brinda la posibilidad de mover los gatillos en distintos lugares de la pantalla para que sea más sencillo de usarlos.

