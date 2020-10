Si eres amante de los videojuegos de PlayStation 2, te interesará saber que puedes disfrutar de varios títulos de forma legal en tu Android, sin tener que instalar ningún emulador que ponga lento tu dispositivo.

Según detalla andro4all, la Play Store cuenta con miles de juegos (gratuitos y otros de paga) que podemos descargar en nuestro smartphone o tablet. Algunos de ellos fueron muy populares en PS2.

El ejemplo más claro es Grand Theft Auto: San Andreas, un videojuego desarrollado por Rockstar Games que nos cuenta la historia de Carl Johnson, quien regresa a su ciudad por la muerte de su madre.

Otro de los objetivos de CJ es restablecer el poder de su antigua pandilla. Mientras lo hace, se entera de la verdad detrás de la muerte de su madre. Este título lo puedes comprar por S/22.99 en este enlace.

GTA III, GTA Vice City y GTA Liberty City Stories

Estos videojuegos de PlayStation 2 y PC que también fueron desarrollados por Rockstar Games están disponibles en la Play Store. Aunque no son gratuitos, la inversión vale la pena, ya que no tendrás que ‘crackearlos’.

El primero y segundo valen S/16.99. Liberty City Stories cuesta S/22.99 (lo mismo que GTA San Andreas). Vale resaltar que, si los compras, podrás usarlos en cualquier teléfono o tablet que posea tu cuenta de Google.

Max Payne

El videojuego del policía que busca venganza por la muerte de su esposa e hija fue un completo éxito en PC y PlayStation 2. Al punto de que tuvo una trilogía que es recordada con mucho cariño por los fans.

Rockstar Games decidió lanzar una versión del primer Max Payne para Android y si deseas descargarlo en tu dispositivo móvil, simplemente deberás ingresar a este enlace.

Need for Speed Most Wanted

Si eres fanático de los videojuegos de carreras, tienes que probar Need for Speed Most Wanted, un título desarrollado por Electronics Arts que puedes encontrar en la Play Store a S/ 16.99.

