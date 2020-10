Así se ven y luchan los incas en Age of Empires III: Definitive Edition [VIDEO]

Age of Empires III: Definitive Edition fue publicado el pasado 15 de octubre y vino a pagar una deuda con muchos de sus fans: la inclusión de los incas como civilización seleccionable. Los guerreros de los Andes llegan con variedad de especializaciones y características únicas. ¿Quieres saber cuáles son? Te las compartimos aquí.

Eran de los más pedidos

Aunque parezca increíble, los incas fueron los grandes ausentes en Age of Empires III por muchos años. No estuvieron presentes ni en el juego base ni en el paquete de expansión Warchiefs, que se centró en nativos norteamericanos.

Aun así, el deseo de tenerlos presentes era evidente en la comunidad de Age of Empires III y se plasmó en mods como Wars of Liberty. Con el paso de los años, y tras la confirmación de la versión definitiva del juego, la civilización inca por fin es una de las 16 disponibles en el juego, tal como sucedió con Age of Empires II (donde también aparecieron primero gracias a un mod).

Los incas en Age of Empires III: Definitive Edition

En el juego los incas están representados como una civilización defensiva, con abundantes fortificaciones únicas que pueden aumentar el ataque de las unidades guarecidas y tambos que pueden refugiar a aldeanos.

A grandes rasgos, tienen muchas similitudes con los Aztecas, pues entrenan soldados en el barracón y el kallanka. Además, las plazas comunitarias pueden ser ocupadas por sacerdotisas o sacerdotes guerreros que trabajan ahí.

Unidades únicas

Jefe guerrero inca: puede explorar, luchar, recolectar recursos y construir centros urbanos, fortalezas y tambos.

Chasqui: es rápido, pero de ataque débil. Muy eficiente contra mercenarios y guardianes de tesoro.

Huaraca: soldado de asedio y con largo alcance. Hábil contra artillería y edificios.

Arquero de la selva: sus flechas están envenenadas y hacen daño progresivamente.

Corredor chimú: es rápido y tiene un mazo como arma. Eficiente contra artillería.

Lancero emplumado: cuenta con una lanza y es eficaz ante la caballería.

Guerrero con boleadoras: ataca a distancia y hace un daño zonal que puede volver lento al enemigo.

Guerrero con mazo: alto daño zonal aunque con alcance más corto.

Balsa chincha: unidad marítima que dispara flechas con gran alcance.

Guerrero: pierde salud con el tiempo (probablemente por las enfermedades).

Sacerdotisa: puede convertir unidades enemigas y trabajar en la plaza comunitaria.

Edificios únicos

Tambo: puesto comercial con buen ataque y que permite refugiar a aldeanos.

Kancha: casa que brinda 12 espacios de población y genera alimento.

Kallanka: puede entrenar infantería de élite y descuenta la población guarecida dentro de él.

Fortaleza: similar al fuerte europeo. Puede crear soldados de infantería y aumenta el ataque de estos.

Otros detalles

Los incas también cuentan con ciertos eventos y tecnologías especiales que otorgan beneficios. Por ejemplo, pueden realizar una ceremonia de la luna, que otorga madera por un cierto tiempo, o también una ceremonia a Supay, que hace aparecer un guerrero con mazo.

Por supuesto, el trabajo gráfico de Age of Empires III: Definitive Edition solo puede explicarse con imágenes. Para ello, te compartimos uno de los videos más completos dedicados a los incas en esta remasterización, hecho por un canal especializado en AoE:

