Among Us: ¿cómo sería el videojuego si tuviéramos que utilizar gafas VR? [VIDEO]

Among Us sigue manteniéndose como uno de los videojuegos más populares en la actualidad. Pese a su sencillez, la entrega desarrollada por InnerSloth cuenta con millones de usuarios en todo el mundo.

El objetivo de este título en 2D, disponible para PC y Android, es encontrar a un impostor que se ha escondido en una nave espacial llena de tripulantes. Una tarea muy difícil, ya que luce igual a ellos.

Para ganar el juego, los tripulantes deben terminar una serie de tareas dispersas en toda la nave y tratar de no se víctima del impostor, quien obtendrá el triunfo si logra asesinar a todos, sin ser descubierto.

Hace algunos días, en YouTube se viralizó un video que muestra cómo sería Among Us si nos pidiera utilizar gafas de realidad virtual (VR). El creador de este fantástico audiovisual es el canal Imperial Potato.

Las imágenes, que tienen más de 4 millones de reproducciones en la plataforma, nos permiten recorrer la nave espacial desde el punto de vista de un tripulante. En una parte del video, logramos ver al impostor.

Al igual que en el juego, tenemos que reportar este incidente y pasar a votación. Lamentablemente, el resto de la tripulación no logra convencerse y terminan arrojándote al espacio, algo muy común en Among Us.

Vale resaltar que, en caso poseas las Google Cardboard podrás disfrutar de este video de YouTube en 360 grados. Si no lo tienes, no te preocupes, ya que fabricarlas es muy sencillo. Aquí un video de cómo hacerlo con materiales caseros.

