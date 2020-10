PS5: Sony revela la interfaz oficial, así lucirán los menús de la PlayStation 5 [VIDEO]

Sony acaba de presentar al mundo una demo oficial de la interfaz y el sistema operativo que llevará la PS5, consola que llega la segunda semana de noviembre a las tiendas. El demo no ha escatimado en detalles, como la posibilidad de hacer casi cualquier actividad a través del ‘centro de control’ y las ahora llamadas ‘tarjetas’.

El nuevo centro de control es fácil de acceder —a través de un solo botón que podemos presionar en cualquier momento del juego— y otorga acceso inmediato a casi todas las opciones que necesitamos de la PS5, sin abandonar una aplicación. Entre sus opciones podemos, por ejemplo, ver el estado de una descarga, ver el nivel de batería del mando, ver la lista de amigos conectados, etc.

Tarjetas

Las tarjetas son los pequeños paneles que aparecen al abrir el centro de control. Algunas de estas dejan interactuar con los juegos y el sistema de muchas formas. Una de ellas muestra todas las historias y noticias que el desarrollador del mismo ha publicado recientemente, algo similar a lo que vemos en un apartado de noticias en Steam. Otra incluirá las capturas realizadas por nosotros mismos.

Actividades

Aun así, la tarjeta de actividades es, según Sony, de las más interesantes, pues ayudará a “eliminar las barreras”. Estas permiten obtener información valiosa para porciones específicas de un título como niveles o misiones secundarias. La PS5 será capaz de hasta darnos un tiempo estimado sobre cuánto nos toma completar dicha tarea, qué partes nos faltan completar o qué objetos coleccionar y hasta llevarnos automáticamente a un punto preciso de ella.

Pagar para más consejos

Un punto quizá no muy agradable es que algunos de los datos y consejos que se ofrecerán a través de esta tarjeta serán proporcionados por el desarrollador (en lo que llaman Ayuda del título oficial), pero para acceder a ellos será necesario estar suscrito a PS Plus. Esto significa que quienes paguen una suscripción al servicio de PlayStation tendrán ventajas a la hora de completar un juego, una práctica que no se veía desde los tiempos de las revistas como Nintendo Power.

Más detalles

Otro de los aspectos que se llegaron a mostrar fue la fluidez de las ventanas o tarjetas que pueden adherirse a una porción de la pantalla mientras se sigue jugando. Sony brindó ejemplos con los chats de voz y la función de ver una pantalla compartida al estilo ‘picture in picture’.

El demo de la interfaz de PS5 resaltó también la alta velocidad que alcanza la unidad SSD de la consola. El video muestra cómo se pasó de una partida de un solo jugador de Sackboy: A Big Adventure, a una sesión multijugador de Destruction AllStars a través de las mencionadas tarjetas. La transición de juego a juego tomó tan solo 10 segundos.

La presentación de la interfaz de PS5 fue compartida por los canales oficiales de PlayStation en YouTube, pero también por influencers como Phillip Chu Joy, quien la subió completamente subtitulada. Puedes observarla completa aquí mismo:

