La PS5 te dará pistas y consejos para completar juegos solo si pagas PS Plus [VIDEO]

Sony acaba de presentar la interfaz oficial de la PS5 en un video de más de 10 minutos en el que reveló la capacidad del sistema para mostrarnos lo que sea sin cerrar una sesión de juego.

Uno de los aspectos que llamó la atención fue el sistema de pistas y consejos in-game, también llamado “Game Help”. Se trata de un panel de tarjetas que pueden desplegar videos demostrativos sobre cómo pasar o completar una misión en específico. Sin embargo, no todos podrán acceder a esta opción, pues será necesario estar suscrito a PS Plus.

Esto implica un cambio en la experiencia de la PS5 para quienes puedan pagar una suscripción a dicho servicio y quienes no. La preocupación radica en que algunos de los trofeos puedan ser obtenidos simplemente pagando, lo que crearía un escenario pay-to-win.

La medida está siendo criticada por algunos usuarios, pese a que Sony señala que se trata de un beneficio que evitará que andemos buscando guías por internet que puedan perjudicar la experiencia al mostrarnos spoilers que podrían “destripar el juego”.

Vale aclarar que, en el pasado, algunos servicios de suscripción también ofrecían consejos para completar videojuegos. Antes del auge del internet y las guías gratuitas online, revistas como Nintendo Power incluían información crucial para pasar misiones. Incluso algunos juegos como The Legend of Zelda 2: Adventure of Link eran casi imposibles de completar sin ayuda de esta.

Según el video compartido por Sony, “Game Help” solo estará disponible para “algunos juegos de PS5”, pero todavía no hay certeza de si estará incluido para títulos third-party.

PS5, últimas noticias: