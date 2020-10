Usuarios de PC ya pueden eliminar 225 GB para seguir jugando Call of Duty Warzone

El dilema por el que pasaron muchos jugadores de Call of Duty Modern Warfare y Warzone era de no creer. Estos no podían ejecutar ni actualizar el juego desde un SSD de 256 GB (que ciertamente abundan en el mercado) debido a que el título tenía un tamaño similar desde la última actualización de octubre.

Felizmente para ellos, ahora, por fin se ha dado una solución, aunque solo para los usuarios de PC. El título publicado por Activision ya permite borrar ciertos paquetes que no quieras usar, permitiendo liberar mucho espacio.

La medida ha llegado a poco más de una semana desde que las redes sociales se inundaron de reportes por el insólito hecho. Miles de jugadores se quedaron sin la posibilidad de jugar, puesto que necesitaban volver a instalar el juego en otra unidad de almacenamiento, si es que la tenían.

La solución de Infinity Ward —desarrollador del título— consiste en darnos la posibilidad de borrar los data packs del modo multijugador (hasta dos por el momento) del juego base y otros más como los de Special Ops y Survival.

Esta opción solo está disponible en PC, pero se estima que pronto llegue una similar a las versiones de PS4 y Xbox One. Si eliminamos todo lo necesario para jugar únicamente Warzone, Call of Duty nos permitirá borrar un total de 225 GB.

El modo Warzone de Call of Duty Modern Warfare llegará también a la próxima generación de consolas, ya que su lanzamiento se ha confirmado para la Xbox Series X y PS5, donde también se contará con un almacenamiento máximo de 1 TB de fábrica.

