PS4: usuarios reportan que la actualización 8.0 de PlayStation 4 está repleta de bugs

PS4 recibió la actualización 8.0 hace algunas horas y no solo trajo contenido gratuito para personalizar la cuenta en PlayStation Network (PSN) de los gamers. En redes sociales aparecen reportes de los mismos jugadores que afirman tener bastantes problemas debido a los bugs que tiene esta versión del firmware.

Desde el blog oficial de PlayStation, la compañía anunció que esta actualización incluía cambios en las funciones existentes de Mensajes y Grupos, además de añadir nuevos avatares de juegos como Bloodborne, Ghost of Tsushima, Journey, God of War, The Last of Us Part II, entre otros, los cuales puedes usar completamente gratis.

Según señala el portal ComicBook, los jugadores han manifestado que después de haber actualizado su PS4 la lista de amigos que tienen registrados en la PSN ya no carga y no pueden invitar a otros jugadores para disfrutar de partidas online.

Un gamer afirma que luego de instalar la actualización en su PlayStation 4, ya no podía invitar a más personas a un grupo, ni mucho menos unirse a una party. También revela que le aparece un anuncio donde dice que no tiene amigos conectados.

Pero este no sería el único inconveniente que tendrían los jugadores, ya que algunos publicaron en Twitter que el desempeño de la consola también se ha visto afectado al actualizarse a la versión 8.0.

Es preciso mencionar que en el blog oficial de PlayStation, la compañía nipona aclara que con la actualización 8.0 de PS4 se eliminará la creación de eventos y creación de comunidad privada. Pero si ya tienes grupos existentes puedes seguir usándolos.

