PS4 se actualiza a la versión 8.00 y trae de regalo todos estos avatares para tu cuenta PSN

Sony acaba de liberar una actualización para su PS4 que incluye algunas novedades, así como nuevos avatares gratuitos que los usuarios podrán utilizar en sus cuentas de PlayStation Network (PSN).

Según detalla Vandal, un portal experto en videojuego, la versión 8.00 incluirá un botón en el menú rápido que permitirá ‘silenciar todos los micrófonos'. De esta forma, podremos disfrutar de una partida sin que nadie nos moleste.

Otra de las novedades está relacionada con el control parental. Si el usuario es un niño, este puede enviar una notificación de correo electrónico a sus padres, para que ellos decidan si pueden usar las funciones de comunicación de un juego.

De igual manera, la actualización 8.00 de la PlayStation 4 ya no permitirá crear eventos ni comunidades privadas; sin embargo, si ya formamos parte de alguna, todavía podemos seguir accediendo a ellas.

Avatares de regalo

Finalmente, Sony acaba de liberar varios avatares gratuitos que podremos utilizar en nuestro perfil de PSN. Como podrás apreciar, podemos elegir las imágenes de personajes de The Last of Us Parte II, God of War, Uncharted 4, entre otros.

Si te ha gustado uno de ellos y quieres elegirlos, solo tendrás que ingresar a la web de PlayStation. En la edición de perfil podrás encontrar todos los avatares nuevos que puedes utilizar sin ningún costo.

PS5, últimas noticias: