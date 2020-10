Creadores de League of Legends quieren hacer su propio Among Us

La repentina fama de la que goza Among Us a dos años de su estreno oficial sigue dando que hablar en la comunidad y estudios de videojuegos, como el de Riot Games, que quiere crear un título similar al de InnerSloth con los campeones de League of Legends.

Así lo demuestra la cuenta de Twitter de Yuste, quien publicó una fotografía donde se aprecia una encuesta hecha por Riot Games, en la que se pregunta a los usuarios si estarían interesados en comprar un juego que tiene una jugabilidad similar a la de Among Us.

“Un multijugador de deducción social con personajes y localizaciones de League of Legends. Tienes la posibilidad de cooperar como equipo para resolver misterios, engañar a otros jugadores, y explorar escenarios únicos. La jugabilidad es similar a Town of Salem o Among Us”.

Riot le está preguntando a la gente por encuestas si estarían interesados en comprar un juego ambientado en LoL que es semejante a Among Us.



Como Riot esté haciendo su propio Among Us te juro que no voy a poder con mi vida ojalá ver a @IbaiLlanos con eso



imagen de @Celeress

Además, en el mensaje aparece lo siguiente: “Este es un videojuego para dispositivos móviles como iPhone, iPad, smartphones Android o tablets con Android”, se lee en la encuesta que ha llamado la atención de los fans de LoL.

No obstante, según el portal LevelUp, este no sería el único videojuego por el que Riot Games habría preguntado a los fans de League of Legends, ya que también se menciona títulos de estrategia 4X con un estilo parecido al de Civilization V o Stellaris, pero todos dentro del universo de su MOBA.

Otro de los proyectos que tendría en mente el estudio sería un RPG en tercera persona con batallas por turnos parecido a Octopath Traveler. No cabe duda que los creadores de League of Legends tienen en la mira varios juegos populares para llevarlos a su universo.

