Pokémon GO: misiones y recompensas de investigación especial “Una interesante novedad”

Los jugadores de Pokémon GO ya se anticipan a la nueva invasión del Team GO Rocket, quienes han llegado con huevos extraños y criaturas de la quinta generación nunca antes vistas. Además, de la investigación especial ‘Una interesante novedad’ que trae muchas misiones e interesantes recompensas.

El evento del Team GO Rocket inició el 12 de octubre y estará activo en el juego de realidad aumentada hasta el 19 de octubre. Esta invasión también marca el regreso de Mewtwo oscuro, que será controlado por Giovanni, jefe de una peligrosa organización que busca apoderarse de todos los pokémon.

La investigación especial ‘Una interesante novedad’ comprende seis fases y no tiene fecha de caducidad por lo que puedes hacer las misiones cuando quieras. No obstante, te recomendamos hacerlo mientras el evento esté activo en Pokémon GO porque durante estos 7 días aparecerán con mayor frecuencia los reclutas y líderes del Team GO Rocket.

Recuerda que podrás capturar a Mewtwo oscuro luego de derrotar a Giovanni en la quinta fase de la investigación especial.

Misiones y recompensas de la investigación especial ‘Una interesante novedad’

Fase 1/6

Da vuelta a 5 fotodiscos en poképaradas - recompensa: 500 de polvo estelar.

Derrota a 3 reclutas del Team GO Rocket - recompensa: 500 de polvo estelar.

Captura 1 pokémon oscuro - recompensa: Meowth (con opción de shiny).

Recompensas por completar la primera fase: 500 de polvo estelar, 10 poké balls y 10 bayas frambu.

Fase 2/6

Captura 5 pokémon oscuros - recompensa: 750 puntos de experiencia.

Haz 3 buenos lanzamientos de bola curva seguidos - recompensa: 750 puntos de experiencia.

Purifica 5 pokémon oscuros - recompensa: 750 puntos de experiencia.

Recompensas por completar la segunda fase: 1.500 de polvo estelar, 10 Super ball y Larvitar (con opción de shiny).

Fase 3/6

Derrota a un líder del Team GO Rocket tres veces - recompensa: 1.000 puntos de experiencia.

Eclosiona 3 huevos - recompensa: 1.000 puntos de experiencia.

Consigue 5 caramelos caminando con tu compañero - recompensa: 1.000 puntos de experiencia.

Recompensa por completar la tercera fase: 1.500 puntos de experiencia, 3 bayas frambu dorada y Toxicroak.

Fase 4/6

Derrota al líder del Team GO Rocket Arlo - recompensa: 1.250 puntos de experiencia.

Derrota al líder del Team GO Rocket Cliff - recompensa: 1.250 puntos de experiencia.

Derrota al líder del Team GO Rocket Sierra - recompensa: 1.250 puntos de experiencia.

Recompensa por completar la cuarta fase: 5 super poción, un super radar rocket y 3 revivir.

Fase 5/6

Encuentra al jefe del Team GO Rocket - recompensa: 2.500 de polvo estelar.

Combate contra el jefe del Team GO Rocket - recompensa: 1.500 puntos de experiencia.

Derrota al jefe del Team GO Rocket - recompensa: tres bayas pinia plateada.

Recompensa por completar la quinta fase: 3.000 de polvo estelar, 1 MT de ataque cargado y 1 MT de ataque rápido.

Fase 6/6

Reclama recompensa: 2.000 puntos de experiencia

Reclama recompensa: 2.000 puntos de experiencia

Reclama recompensa: 2.000 puntos de experiencia

Recompensas por completar la sexta fase: 3 revivir máximo, 20 Ultra ball y 1 MT élite de ataque cargado.

