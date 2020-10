Among Us: InnerSloth actualiza el videojuego añadiendo nuevas funciones que benefician al impostor

Los creadores de Among Us han cumplido su palabra de seguir trabajando en su popular videojuego para brindar una mejor experiencia a sus millones de usuarios en el mundo. Es por ello que el estudio lanzó una actualización de su título para PC añadiendo nuevas funciones que benefician al impostor, como el voto anónimo.

Recordemos que InnerSloth confirmó que no desarrollará el tan esperado Among Us 2, ya que el grupo de creativos había decidido optimizar el videojuego que actualmente ocupa el tercer lugar como el juego más vendido en Steam.

Si bien el título cuenta con una versión gratuita para iPhone y Android, InnerSloth se habría enfocado solo en la versión para computadoras del juego, añadiendo una función muy esperada: votar de manera anónima por el impostor durante la reunión.

A pesar de que los gamers suelen utilizar Discord o alguna otra plataforma para jugar Among Us, el hecho de que ahora no se sepa quién votó por quién hará más difícil descubrir al impostor dentro de la nave.

Cada vez que iniciamos una partida, la barra de tareas aparecía por default en la parte superior izquierda de la pantalla, pero con la actualización de la beta del juego, ahora, se podrá configurar y tú decidirás si quiere que se muestre siempre, en reuniones o nunca.

Por otro lado, la tarea con cables será mucho más sencillo de completar, ya que no dependerá de los colores, sino de la forma que tienen. InnerSloth habría realizado este cambio para que personas que tienen problemas en distinguir colores puedan terminarlas.

Recuerda que puedes descargar la beta de Among Us desde Steam al hacer clic derecho en la imagen del videojuego. Ingresa a las propiedades, busca el documento de la beta y descarga el archivo “Beta Pública” para tener estas nuevas funciones en tus partidas desde PC.

