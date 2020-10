Fortnite: Daredevil es la nueva skin que llega al Battle Royale y podrás obtenerla gratis

La temática de Marvel continúa en Fortnite y, esta vez, el Battle Royale desarrollará un impresionante evento en el que todos los fans podrán participar. Se trata de la Copa Daredevil, la misma que tendrá como recompensa máxima la skin de este justiciero.

Epic Games confirma que Daredevil hará su debut en Fortnite el miércoles 14 de octubre como skin gratuita; además, revela que su arribo está relacionado a la realización de una liga competitiva llamada Marvel Knockout Super Series que trae espectaculares premios.

Según el blog oficial de Epic Games, Marvel Knockout Super Series será un conjunto de cuatro copas en el que se ofrecerá grandes recompensas a los mejores jugadores del Battle Royale.

La primera serie en realizarse en el videojuego será la Copa Daredevil y el circuito otorgará como premio el acceso anticipado a la skin de este personaje protagonizado por Matt Murdock antes de que aparezca en la tienda de Fortnite oficialmente.

Para participar tendrás que tener un equipo y competir en la Marvel Knockout Super Series, que incluirá cuatro copas competitivas en el modo de juego K.O. Estos torneos darán lugar a un campeonato que se celebrará el 21 de noviembre y entregará 1 000 000 dólares en premios.

Si quieres obtener esta herramienta de Daredevil y no cuentas con un equipo para participar del Marvel Knockout Super Series, no te preocupes que la skin de el ‘Hombre sin miedo’ aparecerá pronto en la tienda de Fortnite para que puedas comprarla, aunque aún no se conoce la fecha exacta.

